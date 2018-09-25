Modernist Yazarların Babası Faulkner’den 13 etkileyici fark ediş

William Faulkner, Amerikan Modernist Yazarların Babası olarak kabul görüyor. Faulkner ise, kendisine rakip olarak Ernest Hemingway’i görüyor. Ondan farklı olarak ise, uzun ve karmaşık anlatımları benimsemiş. Eserlerinde de sık sık rastlayacağınız bilinç akışı ve çoğul anlatı teknikleri en sevdikleri…

Aynı zamanda, 1930’larda Avrupa’daki deneysel geleneği izleyen ilk Amerikan Yazar olan Faulkner, 121 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, eserlerinden derlediğimiz 13 özel alıntı ile anıyoruz…

- Babam bize şunları öğretiyordu: bütün insanlar birikimdirler.

(Ses ve Öfke)

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- Paradan başka bir şey istemeyen kimsenin kendisine güveni yok demektir.

(Ses ve Öfke)

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- İnsanlar uzun zaman ölü kalabilmeye hazırlanmak için yaşarlar...

(Döşeğimde Ölürken)

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- Eğer ağlamaya niyetiniz varsa diyorum, "Lütfen yalnız başınıza ağlayın".

(Ses ve Öfke)





- Kadınlar öyle bilmiş şeylerdir ki... Gerçeklik karşısında şaşırmadan, gerçekliğe aldırmadan yaşamayı öğrenmişlerdir.

(Doktor Martino)

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- Korkuyu da hiç korkmamış kişilerin bulduğunu anladım; gururu hiç gururu olmayanların.

(Döşeğimde Ölürken)

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- Ne derseniz deyin siz, kötü denen şey bulaşıveriyor insana, değmeden uzaktan baksan bile, hatta karşına durup dururken kendiliğinden çıksa bile...

(Kutsal Sığınak)

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- Savaş alanı insanların delilikleri ile umutsuzluklarını ortaya çıkarır ve zafer felsefecilerle budalaların hayalidir.

(Ses ve Öfke)





- Babam “Bir insan kendi talihsizliklerinin toplamıdır” derdi. “Bir gün gelir talihsizlik de yorulur sanırsın sen; ama zaten senin talihsizliğin zamanın kendisi olur” derdi babam.

(Ses ve Öfke)

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- Şimdi anlıyorum ki, bir budalayı budala yapan şey, iyi öğütleri bile tutamayışıdır.

(Ağustos Işığı)

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- Elinden geldiği kadar kötü düşünmemeye çalış benim hakkımda. Yani demek istiyorum ki, deliliğimin ne olduğunu öğrensen bile, beni düşünmemezlik etme.

(Kutsal Sığınak)

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- Çünkü insan daha önce çektiği acılardan hep bir parça korkar.

(Çılgın Palmiyeler)

- Yaşamaya gönüllü olarak, en azından rıza göstererek katılmak yerine hâlâ zoraki bir çıraklığın azabını çeken, kendi isteğiyle inzivaya çekilmiş bir mahlukun halesiyle sarılmış o küçük bedeni - etin ve kanın bu zorunlu hizmetçisi o zaman bile diğer - ölmüşler hakkında okul çocuğu şiirleri yazarak kendinden kurtulmayı bekliyordu.

(Abşalom, Abşalom)

Damla Karakuş

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