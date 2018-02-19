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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli için sınır dışı kararı verildi.

AA | 19.02.2018 - 16:21..
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fs

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu kişi sınır dışı edilecek.

10 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 gün önce gözaltına alınan Irak uyruklu S.K.A.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi. Zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iş birliğinde 10 gün önce gözaltına alınmıştı.

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