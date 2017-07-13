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57 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan Bayramı tatilinde ülkesine dönen Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

13.07.2017 - 17:58
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Gümrükteki işlemlerin ardından tampon bölgede oluşturulan sağlık çadırlarında kontrolden geçirilen sığınmacılar, daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR

Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından sığınmacıların Türkiye'ye girişine izin veriliyor. Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı huzur içerisinde ülkesinde yakınlarıyla geçiren yaklaşık 57 bin Suriyelinin tekrar Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi.

57 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Dönüş işlemlerinin yarın sona ereceğini aktaran Kasımi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Suriyeli Muhammed Hüseyin de yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'de her türlü ihtiyaç ve sıkıntılarının sorunsuz bir şekilde giderildiğini belirterek, "Kuzenlerimle birlikte gitmiştim ancak onlar bölge güvenli olduğu için geri dönmek istemedi." dedi.

57 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

DÖNÜŞLER YARIN BİTİYOR

Suriye'ye giden sığınmacıların dönüş işlemleri, yarın saat 17.00'de tamamlanacak. Öte yandan, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler de Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde güvenli hale gelen bölgelere geri dönmeye devam ediyor.

57 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

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