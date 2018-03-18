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57 gönüllü 57'nci Alay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı.

AA | 18.03.2018 - 03:39..
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57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı. 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a çiçek ve yaralı asker heykeli hediye edildi.

57 gönüllü 57'nci Alay yürüyüşünü gerçekleştirdi


BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

Tekirdağ'dan yürümeye başlayan gönüllüleri Atatürk Meydanı'nda Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çoban ve vatandaşlar karşıladı.

Çoban, burada 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a çiçek ve yaralı asker heykeli hediye etti.

57 gönüllü 57'nci Alay yürüyüşünü gerçekleştirdi

"8 YILDIR DEVAM EDİYORUZ"

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 8 yıldır eksikliklere rağmen yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Hikmet Selim Yılmaz, bugün 57'nci Alay Şehitliği'ne gideceklerini belirterek, "Saat 08.30'da 2'nci Kolordu Komutanlığının tören alanındayız. Başlattığımız bu yürüyüşün 5'inci gününde Gelibolu'ya geldik, çok mutluyuz." diye konuştu.

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