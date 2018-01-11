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İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışı için tarih verdi.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 13:04..
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İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık tahmine göre hafta ortasından sonra sıcaklıklar hissedilir şekilde düşmeye başlayacak.

İstanbul'a kar geliyor

Bugün yağışlı havanın etkisine girecek olan İstanbul, pazar ve pazartesi günü karlı havanın etkisi altına girecek.

İstanbul'a kar geliyor

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için kar tahmininde bulundu

ESAS KAR YAĞIŞI SÖMESTİR TATİLİNDE

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü ve pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara Bölgesi'nin Edirne, Kırklareli ve doğusu da dahil. İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur. Pazartesi öğleden sonra yağmur devam eder. Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak tarihinde gelecek olan sistem daha kuvvetli. 3-4 gün Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'da kar bırakır. Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor." dedi.

İstanbul'a kar geliyor

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