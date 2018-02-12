İstanbul; Türkiye'nin kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en çok gelişmiş şehirlerinden biridir.

57 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN İSTANBUL BELGESELİ

Tarih boyunca birçok kişiyi ağırlayan İstanbul, 1961 yılında TV sunucusu Johnny Moris'i de ağırladı.

Moris 57 yıl önce ziyaret ettiği bu güzel toprakları içeren bir belgesel çekti ve bu belgeseli hiç bir yerle paylaşmadı. BBC, bu belgesele ulaşarak 57 yıl önceki İstanbul'u gün yüzüne çıkardı.

57 yıl sonra yayınlanan İstanbul belgeseli ViDEO

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Belgeselin ilk ayağına Londra'dan başlayan Moris, her bir durakta başka bir Avrupa ülkesini ziyaret etti ve son durak olarak da İstanbul'a geldi. İki bölüm halinde yayınlanan İstanbul belgeseli, sosyal medayada büyük bir ilgilyle izlendi. 'Ticket to Turkey' (Türkiye Bileti) adı altına yayınlanan belgesel, 60 yıl sonra ilk defa ortaya çıktı.