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57 yıl sonra yayınlanan İstanbul belgeseli

TV sunucusu Johnny Moris, 1961 yılında İstanbul'a gelerek bir belgesel hazırladı. Moris'in 'Ticket to Turkey' (Türkiye Bileti) adı altındaki belgeseli 57 yıl sonra açığa çıktı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 09:14..
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İstanbul; Türkiye'nin kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en çok gelişmiş şehirlerinden biridir.

57 yıl sonra yayınlanan İstanbul belgeseli

57 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN İSTANBUL BELGESELİ

Tarih boyunca birçok kişiyi ağırlayan İstanbul, 1961 yılında TV sunucusu Johnny Moris'i de ağırladı.

Moris 57 yıl önce ziyaret ettiği bu güzel toprakları içeren bir belgesel çekti ve bu belgeseli hiç bir yerle paylaşmadı. BBC, bu belgesele ulaşarak 57 yıl önceki İstanbul'u gün yüzüne çıkardı.

57 yıl sonra yayınlanan İstanbul belgeseli ViDEO

57 yıl sonra yayınlanan İstanbul belgeseli

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Belgeselin ilk ayağına Londra'dan başlayan Moris, her bir durakta başka bir Avrupa ülkesini ziyaret etti ve son durak olarak da İstanbul'a geldi. İki bölüm halinde yayınlanan İstanbul belgeseli, sosyal medayada büyük bir ilgilyle izlendi. 'Ticket to Turkey' (Türkiye Bileti) adı altına yayınlanan belgesel, 60 yıl sonra ilk defa ortaya çıktı.

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