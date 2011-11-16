Orgeneral Ümit Dündar kimdir

Dün akşam Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede yer alan Hulusi Akar'dan boşalan koltuğa Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler getirildi.

Yaşan Güler'in yerine gelen isim ise Genelkurmay 2. Başkanı, Ümit Dündar oldu.

Ümit Dündar, (1955, Manisa) 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ani bir refleksle ilk karşı durmuş komutandır.

DARBEYİ ENGELLEMEDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılarak İstanbul'a gelmesi, güvenliğinin sağlanması ve sonraki askeri komuta sürecinde çok önemli rol oynadı.

KARA HARP AKADEMİSİ'NDEN 1985 YILINDA MEZUN OLDU

1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, 1975 yılında da İstihkâm Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001'DE TUĞGENERAL OLDU

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti.

Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

GEÇİCİ VEKALETLE GENEKURMAY'A ATANDI

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2016 askeri darbe girişimi sonrası Genelkurmay Başkanlığı'na geçici vekalet ile atandı.