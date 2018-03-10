Giovanni Papini ve kült eseri: ‘Gog'

Aykırı düşüncelere sahip ateşli bir polemikçi olan Giovanni Papini, 20. yüzyılın ilk yarısının tartışmalı edebi kişiliklerinden biridir.

1931 yılında yayımlanan Gog'da Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir servet edinen ve dünyayı gezmekte olan Amerikalı bir milyarderin hikâyesini anlatır.

Dünyada olup bitenin nedenini arayan bu saf ve cahil Amerikalı, Bernard Shaw'dan Gandhi'ye, Freud'dan Einstein'a kadar birçok ünlü kişiyle karşılaşır.İş Bankası Kültür Yayınları’nın yayımladığı, Fikret Adil’in çevirdiği iki cildin tek kitapta toplandığı Gog, Papini’nin en önemli eserleri arasındadır.

Yazdığı kitaplar ve ortaya koyduğu kimi çevrelerce rahatsızlık yaratan fikirleriyle adından sıkça söz ettiren Giovvani Papini’nin Gog kitabı anı ve anlatı türündedir.

Yazar, Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden sıyrılan milyarderin sıra dışı hikâyesini okurlara aktarıyor. Beri ayndan, milyarderin çıktığı yolculukta tanıştığı insanlar onun düşünce yapısının şekillenmesinde yardımcı olur.

İtalyan gazeteci, yazar şair ve edebiyat eleştirmeni Papini, 1881’de Floransa’da doğdu. İnstituto di Studi Superiroir’de eğitim gördü. 1903 yılında II Leornardoadlı dergiyi çıkarttı, yönetti.

Papini ve ve dergiye katkıda bulunan diğer yazarlar, bu sayede Kierkegaard, Peirce, Nietzsche, Santayana gibi önemli düşünürleri İtalya’ya tanıttılar.

Papini’nin ilk dönem yapıtları arasında Filozofların Çöküşü II Pilota Ciecosayılabilir. 1912’de otobiyografik eseri Un Uomo Finito’yu (Bitik Bir Adam) yayımlandı.

Papini’nin Katolikliğe dönüşünü belgeleyen Storia di Cristo (İsa’nın Hayatı) adlı yapıtı birçok dile çevrilerek dünya çapında ün kazandı.

Gog, yayımlandığında günümüze kadar tazeliğini korumuştur. Birbirinden çarpıcı hikâyelerin yer aldığı kitap, gerçekleri insanın yüzüne tokat gibi vuruyor. Okuyanda yeni ufuklar açan Gog, yaşadığımız dünyanın ötesinde anlam taşıyan başyapıt niteliğinde.

YENİ ÇIĞIRLAR AÇAN KİTAP

Giovanni Papini entelektüel kimliğinizde yeni çığırlar açıyor. Ruhumuzun derinliklerinde yeni yansımalara yol açan Papini’yi aykırı yapan da budur belki. Zengin adamın akıl hastanesinde çıkarak dünyayı gezmek istemesi kendisi için taze başlangıçlara neden olur.

Kahramanımız muazzam derecede varlıklı biridir. Çağının önde gelen bütün düşünürlerini, aydınlarını, fikir adamlarına tabiri caizse çuvalla para vererek onların ağzından bildiklerini dinler. Bu aynı zamanda cahil adamın bilgiye aç olduğunu gösterir.

Parayla bilgi sahibi olabileceğini düşünen kahramanımızın içine düştüğü dramatik durum, yazarın ince eleştirileriyle hayat buluyor. Giovvani Papini’nin 20. yüzyılın başat eseri olan Gog, sıra dışı olay örgüsü ve edebi tadıyla öne çıkıyor.

Yazar: Giovanni Papini

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Fikret Adil

Türü: Anı, anlatı

Baskı yılı: 2015

Syf: 244

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