Almanya'da koalisyon çıkmazı

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez hükümet kurma süresinin bu kadar uzadığı bir dönemde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) dördüncü kez ön görüşme yapmak üzere bugün bir araya geliyor.

Almanya'daki parlamenter sistemde tek başına iktidara gelmek hemen hemen imkansız olduğu için ülke, koalisyon hükümetlerine adeta mahkum.

KAMUOYU BÜYÜK KOALİSYONA SICAK BAKMIYOR

Alman Birinci Kanalı ARD'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 45'i büyük koalisyondan yana olduklarını ifade etti. Büyük koalisyon fikrini olumlu bulmayanların oranı ise yüzde 52 oldu.

Son dönemde yapılan bir ankette, ülkede yeniden seçim yapılması halinde partilerin oy oranlarının çok da değişmeyeceği ancak aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) oylarını artırabileceği ortaya çıktı. Anket sonucuna göre, 24 Eylül'deki seçimde yüzde 31 oy alan CDU/CSU ve yüzde 20 oy kazanan SPD, bu oranları korurken yüzde 12,6 alan AfD, yeni bir seçimde yüzde 14,5 ile oyunu artıracak.

"MERKEL YORGUNLUĞU"

Alman medyasında seçimlerden sonra zaman zaman ''Merkel yorgunluğu'' başlıkları ve haberleri dikkati çekiyor.

Bazı gazeteler anketler yaptırarak Merkel'in, yeniden seçim yapılması halinde bir daha aday olmaması yönünde çıkan sonuçları ön plana çıkartırken bazıları da koalisyon hükümeti kurulsa bile Merkel'in görev süresini (4 yıl) tamamlamadan ayrılması gerektiğine ilişkin haberlere yer veriyor.

HÜKÜMET KURULAMAMA SÜRESİNDE REKOR

Almanya tarihinde ilk kez genel seçimlerin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. 22 Eylül 2013'te düzenlenen genel seçimlerden sonra koalisyon görüşmelerine başlayan CDU/CSU ile SPD, seçimlerden ancak 86 gün sonra hükümeti kurabilmişti.

Ülkede 2005’teki genel seçimlerden 65 gün sonra, 2009 seçimlerden ise sadece 31 gün sonra hükümet kurulabilmişti.

ERKEN SEÇİM OLASILIĞI

Tarafların müzakereler sonucunda koalisyon hükümeti kurup kuramayacakları belirsizliğini koruyor. Çünkü özellikle SPD, ön görüşmelerin sonucunu olağanüstü kurultayda, doğrudan koalisyon görüşmelerden çıkan sonucu da parti tabanına oylatacak.

CDU/CDU ise SPD ile gireceği koalisyonu parti organlarının yanı sıra kurultayda ele alacak. Görüşmelerde tarafların anlaşamaması durumunda ülkenin yeniden seçime gitme ihtimali bulunuyor. Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde "büyük koalisyon" ile yönetildi.