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575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla geçen yıl 575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluşturuldu.

15.04.2017 - 14:13
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575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan koruma çalışmalarında, geçen yıl 575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluşturuldu.

575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

5 BİN 273 CARETTA CARETTA

DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 14 kilometre sahil şeridinde 5 bin 273 caretta caretta yuvası ve 2 bin 971 yeşil deniz kaplumbağası yuvasının tespit edildiğini söyledi. Nurettin Taş, bu yuvalardan çıkan 337 bin 472 caretta caretta yavrusu ile 237 bin 680 yeşil deniz kaplumbağası yavrusunun denize ulaştırıldığını kaydetti.

575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

"HİÇBİR YERDE TÜRKİYE KADAR YUVALAMA YOK"

Deniz kaplumbağalarının uygun şartlarda yuvalamalarının önemine değinen Taş, şunları söyledi: "Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde toplam 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanı bulunuyor. Dünyanın hiçbir ülkesi, Türkiye'deki kadar yuvalama kumsal sayısına sahip değil. Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge ile bu alanlarda koruma- kullanma koşulları oluşturuldu. Ayrıca tür eylem planları oluşturuyoruz. Bu genelgeler kapsamında deniz kaplumbağası yuvalama alanlarında gerekli tüm denetlemeleri yapıyoruz. Bu alanlardan 2016 yılı içinde 575 bin 152 deniz kaplumbağası denizlerdeki yaşam alanına kavuştu."

575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

YUMURTLAMAK İÇİN KUMSALA ÇIKIYORLAR

Deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi hakkında da bilgi veren Taş, deniz kaplumbağalarının sadece yumurtlamak maksadıyla kumsala çıktığını söyledi.

575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

"CİNSİYET KROMOZOMU YOK"

Yuvalama döneminin mayıs ve eylül ayları arasında olduğuna değinen Nurettin Taş, "Tahrip edilmemiş ve bozulmamış yuvalardan yaklaşık 2 ay sonra yavrular çıkar. Yuva yapım faaliyetleri genellikle saat 22.00 ile 04.00 arasındadır. Kaplumbağalarda cinsiyet kromozomu bulunmamasından dolayı yuva içi sıcaklığa göre cinsiyet tayin edilir. Ülkemiz sahillerinde bu süre 50-65 gündür. Bu yuvalama ve yumurtlama sürecinde deniz kaplumbağalarına uygun ortamın sağlanması için azami gayret gösterilmelidir." dedi.

575 bin deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

GECE AYDINLATMASINA DİKKAT

Deniz kaplumbağaları için mayıs ve eylül ayları arasındaki dönemin çok önemli olduğunu anlatan Taş, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde kumsal kullanımı konusunda daha dikkatli ve özverili olmalarını anlatıyoruz. Kumsallarımızda deniz kaplumbağası üreme sezonunda şezlong ve şemsiye kullanımı konusunda halkın uyarıları dikkate almasını istiyoruz. Sahillerdeki işletmelerden de özellikle saat 22.00 ile 04.00 arasındaki aydınlatmalarında ışıklandırmalarını perdelemeleri veya ışıklandırmada yüksek dalga boylu (kırmızı - sarı), düşük basınçlı sodyum lambaların kullanımını sağlamalarını istiyoruz." diye konuştu.

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