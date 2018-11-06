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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

4 milyon lira ödülle aranan Masiro kod adlı PKK'lı terörist Bedirhan Abo etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 13:45..
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İçişleri Bakanlığı, Aranan Teröristler Listesi'nde 'Kırmızı Kategori'de 4 milyon TL ödülle aranan Masiro kod adlı PKK'lı terörist Bedirhan Abo'nun Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

CUDİ DAĞI KIRSALINDA HAVA OPERASYONU

Bakanlık'tan yapılan son dakika açıklamada şöyle denildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 Milyon TL ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiștir."

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

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