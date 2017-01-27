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Trump'tan Pentagon'a DEAŞ talebi

ABD Başkanı Trump'ın Rakka'da daha etkin bir mücadele planının hazırlanmasını isteyeceği öne sürüldü.

27.01.2017 - 09:25
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a yapacağı ziyarette bakanlık yetkililerinden terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan hazırlamalarını isteyeceği iddia edildi.

PLANIN 30 GÜN İÇİNDE HAZIRLANMASINI TALEP EDECEĞİNİ BİLDİRDİ

İsim vermeden Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, yeni başkomutanın Rakka'da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerinin de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planının 30 gün içinde hazırlanmasını talep edeceğini bildirdi.

New York Times gazetesinin haberinde, Trump'ın ABD'nin nükleer kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde bir plan da talep edeceği öne sürüldü.

SAHADAKİ KOMUTANLARIN YETKİLERİNİ ARTIRILMASI BULUNUYOR

Pentagon'un da Trump'a sunmak üzere DEAŞ'a karşı mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırladığı iddia edilmiş ancak Pentagon yetkilileri böyle bir planın varlığını teyit etmemişti.

İddialara göre, Pentagon'un potansiyel planında bölgede Amerikan özel kuvvetlerinin sayısının çoğaltılması, ABD'nin Irak ve Suriye'deki kara birliklerinin üst sınırının yükseltilmesi ve daha hızlı karar almaları için sahadaki komutanların yetkilerini artırılması bulunuyor.

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