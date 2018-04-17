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Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

Yapılan bir araştırma ile birlikte Türkiye'de konut fiyatları yüzde 0.83 oranında artış gösterdi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 08:30..
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Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye'de konut fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.83 oranında arttı.

AĞRI'DA SATIŞ FİYATLARI YÜKSELDİ

Hazırlanan raporda Ağrı öne çıktı. Ağrı'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,1 oranında arttı ve bu oranla Ağrı satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu.

Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

ARDAHAN SATIŞ FİYATLARININ EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİRLERDEN

Aynı dönem içerisinde Ardahan’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0.57 oranında azaldı ve Ardahan satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

EN DÜŞÜK AMORTİSMAN AYDIN, VAN VE ŞANLIURFA'DA

Amortisman Süresi (Yatırım geri dönüş süresi) Mart ayı itibarıyla en düşük amortisman süreleri Aydın, Van ve Şanlıurfa şehirlerinde ölçüldü.

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