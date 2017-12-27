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58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyecek

KHK kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 tulum giyecek hükümlü ve tutuklu var.

AA | 27.12.2017 - 10:07..
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58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyecek

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Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

58 BİN 500 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

BADEM KURUSU GİYECEK OLANLAR

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), darbeye teşebbüsle ilgili suçları düzenleyen "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan 309, 311, 312. maddelerindeki suçlar ile 310. maddedeki "cumhurbaşkanına suikast" suçu nedeniyle hükümlü ve tutuklu olanlar badem kurusu renginde tulum giyecek.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü bulunan 6 bin 800 kişi badem kurusu renginde tulum giyerek duruşmalara katılacak.

GRİ GİYECEK OLANLAR

Aralarında örgütlere mali destek sağlayanların da bulunduğu "silahlı terör örgütü kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgütlere silah sağlamak" gibi suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kişi de gri renkte tulum giyerek hakim karşına çıkacak.

Bu çerçevede, FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılananlar gri tulum giyecek. Gri tulumla duruşmaya katılmak zorunda olanlar arasında PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine üye olmakla suçlanan hükümlü ve tutuklular da yer alacak.

YÖNETMELİK ÇIKARTILACAK

Öte yandan, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan ve KHK'nın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çıkartılması gereken yönetmelikle ilgili Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.

KADIN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN KIYAFETLERİ DÜZENLENECEK

Kadın tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara katılırken giyecekleri badem kurusu ve gri renkli kıyafetlerin şeklinin nasıl olacağını da düzenleyecek yönetmelik, Bakanlığın çalışmasının ardından yürürlüğe konulacak. "Tek tip kıyafet" uygulaması yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLAR UYGULAMANIN DIŞINDA TUTULACAK

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak. Söz konusu hükümlü ve tutuklular sadece duruşmalara katılmak üzere cezaevlerinden çıkartıldıklarında bu kıyafetleri giymek zorunda olacak.

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