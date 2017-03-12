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58 yaşında YGS'ye giren Zonguldaklı

Zonguldak’ta yaşayan 58 yaşındaki Nihat Karabacak, YGS için okul yolu tuttu.

12.03.2017 - 11:34
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Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren YGS hazırlıkları başladı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı personeller okul girişlerinde görev alırken, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında görev alan personeller de Yükseköğretime Giriş Sınavı’na girecek olan öğrencilerin sınava giriş belgelerini kontrol etti.

Sınavın yapıldığı binaya girişte adayların üzerileri emniyet görevlileri tarafından arandı. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve kalem, silgi gibi araçlar sınav binasına alınmadı.

58 yaşında YGS'ye giren Zonguldaklı

58 YAŞINDA YGS HEYECANI

Adaylar sınavın yapılacağı Gazi Ortaokulu’na tek tek üzerleri aranarak alındı. 58 yaşındaki Nihat Karabacak da Gazi Ortaokulu’nun yolunu tuttu.

"HEYECANLI DEĞİLİM"

Açıköğretimde okumak için YGS’ye hazırlanan Karabacak, “Ben açıktan okumak için YGS’ye giriyorum. Bugün bu okulda sınava gireceğim. Heyecanlı değilim” diye konuştu. Arkadaşları ile oyun oynarken düşen Kürşat Altuntaş da YGS’ye kolu sargılı halde girdi.

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