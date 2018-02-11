Yazarların sıra dışı halleri

Edebiyatçıların muziplikleri gülümseten cinstten. Ortaya koydukları dev eserlerle okurların gönlünde taht kuran yazarın tatlı halleri, bazen birer çocuk gibi olduklarını gösteriyor.

Yazarlar, eserlerini yazarken oldukça farklı yöntemler denemekle kalmayıp, yaptıkları komik hareketlerle de unutulmaz anlara imza imza atmışlar.

Dünyaca tanınan Amerikalı deneme ve roman yazarı, kuramcı, eleştirmen ve insan hakları savunucusu. 2003'te Alman Yayıncılar Birliği’nin Geleneksel Barış Ödülü’nü kazanan Susan Sontag, ayı kostümüyle.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı yazar Ernest Hamingway, oldukça neşeli görünüyor.

Roman ve öyküleriyle çok okunan Amerikalı ünlü yazar Truman Capote, uyurken..

ABD'li şair ve yazar Edward Gorey oldukça hayvansevermiş. Yanında dev ayısıyla görülen yazar bayağı cesurmuş.

Birçok filmin senaryosunu kalem alan ünlü senarist Dalton Trumbo, banyoda senaryo yazarken.

Ünlü yazar Marcel Prous tenis raketiyle. Bu fotoğraftan sonra kendisini çekişmeli bir maç bekliyor olabilir.

Ergül Tosun

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