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Yazarların sıra dışı halleri

Ünlü yazarların gayriciddi fotoğrafları.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 15:27..
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Edebiyatçıların muziplikleri gülümseten cinstten. Ortaya koydukları dev eserlerle okurların gönlünde taht kuran yazarın tatlı halleri, bazen birer çocuk gibi olduklarını gösteriyor.

Yazarlar, eserlerini yazarken oldukça farklı yöntemler denemekle kalmayıp, yaptıkları komik hareketlerle de unutulmaz anlara imza imza atmışlar.

Yazarların sıra dışı halleri

Dünyaca tanınan Amerikalı deneme ve roman yazarı, kuramcı, eleştirmen ve insan hakları savunucusu. 2003'te Alman Yayıncılar Birliği’nin Geleneksel Barış Ödülü’nü kazanan Susan Sontag, ayı kostümüyle.

Yazarların sıra dışı halleri

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı yazar Ernest Hamingway, oldukça neşeli görünüyor.

Yazarların sıra dışı halleri

Roman ve öyküleriyle çok okunan Amerikalı ünlü yazar Truman Capote, uyurken..

Yazarların sıra dışı halleri

ABD'li şair ve yazar Edward Gorey oldukça hayvansevermiş. Yanında dev ayısıyla görülen yazar bayağı cesurmuş.

Yazarların sıra dışı halleri

Birçok filmin senaryosunu kalem alan ünlü senarist Dalton Trumbo, banyoda senaryo yazarken.

Yazarların sıra dışı halleri

Ünlü yazar Marcel Prous tenis raketiyle. Bu fotoğraftan sonra kendisini çekişmeli bir maç bekliyor olabilir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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