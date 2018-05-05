Bahçeli'den muhalefet ittifakına tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter adresinden gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞUURSUZ BLOK"

4 siyasi partinin kurduğu ittifaka sert tepki gösteren MHP Lideri, "CHP, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen ne kadar kripto damar varsa siyasi omurgasına bağlamıştır. CHP, İP’e çıkmış; İP, CHP’ye dolanmış; ipsiz, sapsız, şuursuz ve sorumsuz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, siyasi med cezir eşliğinde bina ve tesis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SİZİN İTTİFAKINIZ MİLLET DEĞİL ZİLLET"

İttifakın adının millet olmasına da tepki gösteren Bahçeli, "Birbirinin sırtından geçinen, aynı projenin içinde buluşan dört siyasi parti Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki, ittifakınız millet olsun? Millet değil, zillet; millet değil, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI TARİH YAZACAK

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin önünde tarihi bir seçim, bu kapsamda sandıktan doğacak talihli bir gelecek, millet iradesiyle tahkim ve tescili yapılacak güçlü bir yönetim gerçeği vardır. 24 Haziran demokrasi randevusuna artık sayılı günler kalmıştır. Cumhur, ittifakla tarih yazacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir.

SAHTE İTTİFAKLAR MİLLETE YALANCIDIR

Her dönemde Türkiye’nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain, tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevreler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Rüzgâr esmiyor diye bayrak inmez, fırtına var diye gemi yolundan dönmez.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır.Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır.

100 İMZA

Hafta içinde, Cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ’nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım!

Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, “kötüye katılma, tavrını diri tut” diyor ya, ben de aynen bunu yaptım.

