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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere hariç Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı.

AA | 20.10.2018 - 02:05..
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 361,24 puana indi.

İNGİLTERE'DE 0,32'LİK KAZANÇ

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31’lik düşüşle 11.553,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 19.080,16 puana ve ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,63 kayıpla 5.084,66 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 kazançla 7.049,80 puanla kapandı.

Euro/dolar paritesi (TSİ) 19.29 itibarıyla yüzde 0,52'lik artışla 1,1511 seviyelerinde işlem görüyor.

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