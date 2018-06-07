Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Buket Aydın'ın moderatörlüğünde, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yönelttiği, TBMM'nin 2. Meclis olarak bilinen binasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"KAYSERİ MİTİNGİYLE İYİCE SEÇİM HAVASINA GİRİLECEK"

"Şu anda meydanlar ısınmaya başladı. Örneğin benim bugün Mersin, Tarsus'ta temel atma törenlerimiz vardı. Mersin'den de Hatay'a geçtim. Üçünde de çok farklı heycan coşku vardı. Daha sonra Ankara'ya geçtik, muhtarlarımıza iftar verdik. 2500'e yakın muhtar vardı. Onların ihtiyaçları neyse, bunların hepsini bir forma dolduruyorlar, İçişleri Bakanlığı'mız bunları topluyor. Sorunların çözümüne gidiliyor. Bugün de muhtarlar formları doldurdu, bunlar toplandı. İlgili birimlere gönderildi. Ben bugünkü havayı görünce vatandaş seçimin havasına tam manasıyla girmiş. Yarın Kayseri'de olacağım. Kayseri mitingiyle birlikte bu trend iyice güçlenecek. Araya bir de Nevşehir'i koyduk. Her iki mitingi de yarın yapacağız."

"BAKKALI ÇIRAĞA TESLİM EDER MİSİNİZ?"

"Bizim beyannamezini detayı, ana muhalefeti neden rahatsız ediyor? Biz bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz. 16 yılın tecrübesini konuşuyoruz. Bunlar daha çırak bile değil. Bakkalı çırağa teslime eder misiniz? Biz şimdi halka diyoruz ki 'ustalık için bize icazet verin'. Aylardır bu seçim beyannamesi için çalışıyoruz. Bizzat bakan arkadaşlarımızın katkıları var, sivil arkadaşlarımızın katkıları var bu beyanamede. Şu anda hala çalışıyoruz, bitmedi."

"MEYDANLARDA TERÖRÜ ANLATIYORUM"

"Meydanlarda teröre yönelik ağzından bir şey duydunuz mu İnce'nin? Ben duymadım. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O ise bir terörle mücadele yürüten bir kahramanın üzerine gidiyor. İnce'nin yeni yönetim sistemi derdi var mı? Gidiyor Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor. Ben bunları proje olarak görüyorum."

BAKAN SAYISI SON HAFTA NETLEŞECEK

"Dün akşam gençlere söylediğim gibi biz de orada söyledik. İki bakanlık birleşecek dedim (Aile ve Çalışma Bakanlığı) Kurulacak yeni bakanlık da gençleri özellikle ilgilendiriyor. Ama yeni yönetim sistemini bir programla son hafta açıklayacağız."

3. HAVALİMANI

"Biz bir TV programı yapacağız. Onda Havalimanı'nın son halini paylaşacağız. Bununla biz Türkiye'nin dünyaya bakışını, dünyanın da Türkiye'ye bakışını değiştireceğiz. İlk anlarda burasının yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkacak. 150-200 arasında değişebilir. Niye bize hasım, rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor. Böyle bir projeyi hazmedemiyor. Kanal İstanbul'un gerekliliği ne? Biz butik şehirler kuracağız. İstanbul'un güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Panama'yı dünyada kimse bilmez. Ama Panama Kanalı ile tanınıyor. Süveyş aynı şekilde tanınıyor. İstanbul da böyle tanınacak. Stratejik önemimizi arttıracak."

"EN ÇOK BENİM TELEFONUM DİNLENDİ"

"Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun... Hepsi dinliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa bu zamana kadar niye açıklamadı? Kılıçdaroğlu ne anlar projeden? SSK Genel Müdürlüğü yaptığında hastanelerin durumu neydi? Sen böyle bir insansan neden genel müdür olduğunda doğru dürüst hastane ortaya koymadın? Bunlar proje insanı değil. Bunlar projeden anlamaz. Proje bizim işimiz."

"DERDİMİZ, KALİTELİ DOKTORLARI ARTIRMAK"

"Avrupalı buraya gelsin. Tek derdimiz kalite sahibi doktorlarımızı arttırmak. Onları arttırdığımızda bu hastanelerin müşterisi çok daha artacak. Şuan bile vatandaşlarımız buraya geldiğinde o kadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum, gözleri doluyor. 'Ey Tayyibim diyor, sen bu hastaneleri yaptın. Ben ne davarımı, ne ineğimi sattım... Buraya para ödemeden yattım' diyor."



"Biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı? Geldiğimizde birkaç tane kırık dökük ambulans vardı. Eskiden köpeklerin çektiği ambulans ile götürülürdü. Şimdi paletli ambulanslarla bu işi yapıyoruz. Sayın İnce bunları nasıl görmemezlikten gelirsin. 5000 ambulansı sağlık örgütümüze dahil ettik. Yapıyoruz ve yapacağız. Mutluluk bu, huzur bu."

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ADIMLAR

"Öğrenci bursu geldiğimizde 45 TL'ydi, şimdi 450 TL. 45 TL'den 450'ye çıkaran biziz. Yurt falan hakgetire. Yurt yapımında da 'durmak yok yola devam' diyoruz. Sürekli yurt yapıyoruz. Öğrencilerin kaldıkları yerdeki maliyeti düşürmemiz gerekiyor. "



"Master öğrencilerine çok daha fazla para veriyoruz. Doktora öğrencilerine çok daha fazla veriyoruz. Yurtlarda da 600 binden fazla öğrenci barındırıyoruz."

"İFTİRA, ADALET DUVARINA ÇARPTI"

"Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok çirkin. Man adasına para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nun iddiası toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu. Bu partinni cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlemento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?"



"Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akılalmaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum. "

YENİ SİSTEM, TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK

"Öncelikle bir Cumhrubaşkanı ile ayrımı bir kenara koyalım. Bir bütünlüğü koyalım. Seri anlamda bir üretimi ortaya çıkaralım. Parlementonun çalışması ağır giderse siz de yürütme olarak seri, üretimde kararlar alamıyorsunuz. Bazıları saptırma yapıyor; Cumhurbaşkanı yasa yapıyor diye. Cumhurbaşkanının yasa yapma yetkisi yok. Cumhurbaşkanı sadece KHK çıkarmada yetki almış oldu. Bununla birlikte yasa konusunda atacağımız adımlar konusunda parlemento müsaade etmezse yapamaz. "



"Yapılandırma süreci içerisinde 16 Nisan kararlarıyla milletimiz eski sisteme son verdi. Yeni sistem bu 24 Haziran seçimiyle birlikte sinyalini alacak. Bununla birlikte de yeni sistem içerisinde Cumhurbaşkanı olarak kim hangi göreve gelecek bunları ekibimizle çalışacağız. Arkadaşlarımızı tanıtacağız ve bu çalışmalara gireceğiz. "



"Parlamentodan milletvekili alabilirsiniz ama kaç kişi alırsanız o kadar sayı kaybedersiniz. Milletvekili sayısı biraz da bunu belirleyecek. Güçlü meclis olması halinde güçlü hükümet kurmamız da daha kolay olacak. Ne kadar milletvekili çıkartacak Cumhur İttifakı? Bu bizim için çok önemli."



"Benim başkanlık sistemi benimle başlayan bir süreç değil. Rahmetli Özal'da Demirel'de hatta Türkeş'te savundu."