Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit devlet yolunun Eskihisar Feribot İskelesi Kavşağı'nda yapım çalışmalarından dolayı tek yön trafiğe kapatılarak ulaşıma tek yönden gidiş geliş olarak izin verilecek.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 4-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak trafik karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

DURAĞAN-VEZİRKÖPRÜ YOLUNDA HEYELAN

Durağan-Vezirköprü yolunun 13-14 kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilirken Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Rize Ardeşen devlet yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar 1 Tüneli'nde 2 Nisan 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Rize Ardeşen yönünde bulunan güney tüpünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kastamonu-İnebolu devlet yolu ayrımı - Devrekani - Çatalzeytin Yolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Devrekani Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki tarafında ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.