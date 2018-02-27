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Venezuela: Türkiye ile çalışacağız

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.

AA | 27.02.2018 - 23:58..
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Venezuela: Türkiye ile çalışacağız

ABD'nin ülkesine uyguladığı ambargonun ciddi zararlar verdiğini dile getiren Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

Venezuela: Türkiye ile çalışacağız

ABD'NİN AMBARGOSU ÜLKEYE ZARAR VERİYOR

ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlatan Montserrat, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu.

Montserrat, Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

Venezuela: Türkiye ile çalışacağız

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezuela'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

İspanya ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

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