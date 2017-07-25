Erdoğan: Müslümanların dayanışmaya ihtiyacı var

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İsrail'in yaptıklarına sert sözlerle tepki gösterdi.

KAVGA DEĞİL DAYANIŞMA

İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Erdoğan, Müslümanların kavgaya değil dayanışmaya ihtiyacını olduğunu söyledi.

ARAPLAR BİZİ ARKADAN VURDU YALANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araplar bizi arkadan vurdu yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir." diye konuştu.

KÖRFEZ TURU

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Körfez turundaki ziyaretler verimli ve başarılı olarak geçti. Ülke olarak kardeşlerimiz arasında yapay sorunlar nedeniyle gerilim yaşanmasını asla arzu etmiyoruz.

İSTİKRAR İÇİN ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK

Müslümanların artık kavgaya değil, dayanışmaya ihtiyacı var. Kardeşler arasında gereksiz bir gerilime neden olan krizin yakın zamanda yoluna konulacağını ümit ediyorum.

Bölgenin istikrarı için çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

Mescid-i Aksa'nın duvarlarını restore eden Mimar Sinan, Yahudilerin ibadetlerini yapabilmeleri için bir alan açmıştır. Diğer dinlere hayat hakkı vermeyelim gibi bir düşünceye ecdadımız asla kapılmamıştır.





ARAPLAR BİZİ ARKADAN VURDU YALANI

Araplar bizi arkadan vurdu yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir.

İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASI...

Kudüs'ün sıkıntılı günleri bölgede İsrail devletinin kurmasıyla birlikte adeta kabusa dönmüştür.

TERÖRLE MÜCADELE BAHANE

Şu anda yapılan iş terörle mücadele bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir.

ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK

Batılılar istiyorlar ki ajanları ülkemizde cirit atsın. Kusura bakmasınlar öyle bir Türkiye yok.

Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı göstererek eşit ve adil şartlarda müttefiklik yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız.

Sizdeki hukuk da bizdeki gukuk mu ya?