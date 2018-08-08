Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

İzmir-Uşak Karayolu'nun Eşme Kavşağı'nda aynı yöne giden Kadir G'nin kullandığı 43 KD 683 plakalı otomobille Ekrem H. yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Ekrem H. yönetimindeki araç refüjü aşarak karşı yönden gelen İhsan T. idaresindeki yabancı plakalı otomobile çarptı.
Araç içerisinde sıkışan Ekrem H, Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri tarafından çıkartıldı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Ekrem H, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhsan T. idaresindeki AB 223YJ plakalı araç içerisinde bulunan Kübra T., Semra T. ve Seyhan T. de kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Uşak-İzmir Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.