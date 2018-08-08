Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Gazze ablukasını delmeye çalışırken 5 gün önce İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivistler Ellen Hansson, My Rut Leffler ve Ferry Sarpooshan ülkelerine döndü.

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Güney Kore: Libya'ya giden savaş gemisi insani yardım için

Libya'da kaçırılan teknisyen ve diğer Korelilere yardım için Güney Kore tarafından savaş gemisi gönderildi.