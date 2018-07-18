Geçmişten bugüne Türk Hava Yolları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Türk Hava Yolları’nın 5 koltuklu King Bird tipi uçağı, Eskişehir aktarmalı olarak Ankara için ilk uçuşuna hazırlanıyordu; 180 bin TL’lik bütçesi, 7 pilotu, 8 makinisti, 8 memuru ve 1 telsizcisi olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan ekibiyle yola çıkmış ve Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası, gökyüzündeki yolculuğuna işte böyle başlamıştı.

Türk Hava Yolları bugün, yüzlerce uçağı, geniş kadrosu ve kalite standartlarıyla rakiplerini ve yolcularını kendine hayran bırakıyor. Bu devasa serüvenin tarihi, şimdi fotoğraflarla buluşuyor.

İLK YURT DIŞI SEFERİ: ATİNA

1933'te Milli Savunma Bakanlığına bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirketin ilk bütçesi sadece 180 bin TL’ydi. Kısa bir süre içinde yükseliş başlamıştı; 1945 yılında 18 bin olan yolcu sayısı, alınan yeni uçaklarla 1946 yılında 37 bin oldu. İlk yurt dışı seferi olarak Ankara-İstanbul-Atina uçuşu gerçekleşti. 1951’e geldiğimizde 720 koltuk sayılı 33 uçaktan oluşan filo Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara uçmaya başladı.

(3 Şubat 1933 ilk uçuş)

ULUSLARARASI HAVALİMANI

Chicago Sözleşmesi'nde yapımına karar verilen uluslararası havalimanı, İstanbul Yeşilköy'de tamamlandı ve uluslararası hava trafiğine açıldı. Liman, yüksek standartlarda bir piste, modern bir yolcu terminaline, bakım hangarlarına ve elektronik telsiz donanımına sahipti. Uluslararası standartlarında inşa edilen hava limanının binlerce noktayı buluşturan serüveni de böylece başlamış oldu.

İLK HAC SEFERİ

1953’te hac ibadetini gerçekleştirme isteyen vatandaşlara hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanın sağlanabilmesi için hac seferlerine başlandı ve 55'te Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünün ismi, adını tarihe yazdıran bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı.

1957’DE 28 UÇAK

1957 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları filosunda 19 adet DC-3 ve 7 adet yolcu uçağı, 2 adet kargo uçağı olmak üzere toplam 28 adet uçak vardı. Pistonlu motorlardan tepkili motorlara geçilerek sivil havacılık tarihinde yeni bir dönem açıldı. Taşınan yolcu sayısı 1956 yılına göre iki kat artarak 394 bine ulaştı. 1960’da 6 adet F-27 uçağı da filoya katılmış oldu. Tüm bu gelişmeler, havacılık sektörüne adeta bir yağmur olup yağıyordu.

AİLE HIZLA BÜYÜYORDU

THY 40 yıl önce 24 personel ile başlayan yolculuğuna, 4 bin 437 kişilik dev bir aileyle devam ediyordu; 180 bin TL'lik bütçe 1968'de 200 milyon TL'ye yükselmişti. Her geçen gün uluslararası yeni uçuşlar ekleniyor, filosu ve bütçesi hızla büyüyordu. İlklerine ilk demeyen THY, Avrupa’nın ilk McDonnell Douglas DC-10 uçağını satan alan firma olarak bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

Gökyüzünü süsleyen dev: Türk Hava Yolları 85 yaşında

ULUSLARARASI HAVAYOLU KURULUŞU

THY sadece yaptığı yatırımlarla değil, müşteri memnuniyetine servet katıyordu. Taşıdığı yolcuların en konforlu şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için her türlü desteği veriyor, özel olarak ilgileniyordu. 1982 yılına gelindiğinde Türk Hava Yolları 27 uçak, 3 bin 909 koltuk ve 5 bin 735 personel sayısıyla uluslararası bir havayolu kuruluşu oldu. Günbegün devleşen hava yolu şirketi, gökyüzüne bir tarih çiziyordu.

Denizaşırı seferleri, Uzak Doğu uçuşları ile gündeme gelen THY’nin 1993’e gelindiğinde 55 dış ve 23 iç hat olmak üzere toplam uçuş noktası 78’e yükseldi.

YOLCU MEMNUNİYETİNDE ÜST DÜZEY KALİTE STANDARTLARI

Özel yolcu programları ve first class özelliğini de devreye sokan THY, dünyadaki herkesin dikkati çekmiş, tercih edilme standartlarında zirveye yükselmişti. 2012’de Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle 200’üncü uçağımızın gururunu yaşadı. Skytrax Ödülleri’nde yolcuların oylarıyla üst üste 5. kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu” Oscarı’nı kazandı. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi oldu. Ayrıca son günlerde, AVRUPA Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) verilerine göre Türk Hava Yolları uçaklarına 123 denetleme yapıldığı, denetlemeler sonucunda THY'nin Avrupa Birliği ülkelerinin havayollarına göre 3 kat daha güvenli olduğu belirlendi.

THY BUGÜN 122 NOKTAYA UÇUYOR

Üst üste defalarca Avrupa’nın en iyi Havayolu Şirketi ilan edilen Türk Hava Yolları bugün 122 ülke ve 304 rota ile 'en fazla noktaya seyahat eden havayolu şirketi' olmanın gururunu yaşıyor. Uçakların teknik donanımının yanında iç mimarisi göz dolduruyor. Son olarak yaptığı anlaşma ile 122’inci ülke olarak Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’yi de uçuş ağına ekledi. Türk Hava Yolları bugün 325 uçağıyla gökyüzünü parlatan bir dev.

ZİRVEYE OYNUYOR

Türk Hava Yolları bugün, küresel çapta yaptığı iş ortaklıkları ve anlaşmalarla hem ekonomide, hem de avantajlarında dünya çapında zirveye oynuyor. Hizmet ve kalite standartlarında ödüle ödül demeyen havayolu şirketi, yolcuların da bir numarası.

Güler yüzlü devasa çalışma ekibi, her geçen gün yenilenen uçakları, uçak içi hizmet ve titizliği, uçuş öncesi ve sonrası olan ilgisiyle her türlü ihtiyaca hizmet veren Türk Hava Yolları, havacılık tarihinde sahip olduğu kalitesiyle gönüllerde taht kuruyor.

NEREDEN NEREYE...

Milli gururumuz Türk Hava Yolları'nın kısaca tarihçesinden bahsettik; şimdi sıra, bu tarihin gururlandıran fotoğraflarında...