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59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

Şenliğe 11 ülkeden katılan folklor ekipleri, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda halk dansları gösterisi sundu.

AA | 09.07.2018 - 11:46..
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Konya'nın Akşehir ilçesinde devam eden 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı folklor ekipleri, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda halk dansları gösterisi yaptı.

59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Akşehir'de 5 Temmuz'da başlayan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Şenliğe Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Gürcistan, Azerbaycan, Meksika, Bosna Hersek, KKTC, Endonezya, Ürdün ve Türkiye'nin farklı illerinden katılan folklor ekipleri, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda halk dansları gösterisi sundu.

59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

YARIN SONA ERECEK

Etkinlikte, özellikle Meksika ve Endonezya ekiplerinin sunduğu halk dansları gösterisi ile Türkiye'den katılan grupların sunduğu halk oyunları, seyircilerden büyük alkış aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, dans gruplarının sunduğu gösterilerde renkli görüntüler oluştu. Şenlik yarın sona erecek.

59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

59'uncu Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor


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