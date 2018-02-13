5G teknolojisi ile internet hızı 20 katına çıkacak

İlk telefonların ne kadar ağır ve ilkel kaldığını, son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte daha net anlıyoruz. Şimdi ise durum tamamen farklı. Gelişen teknolojiyle birlikte telefonlar küçüldü, hafifledi ve internete girer oldu.

5G TEKNOLOJİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Telefonların internetinde ilk başta 3G, ardından 4G- LTE denenerek internetin hızı artırıldı. Şimdi ise yetkililer daha ileriye gitmeyi gözüne kestirdi. 5G teknolojisi için kolları sıvayan yetkililer, adım adım amacına ulaşıyor.

20 KATI HIZLI İNTERNET ERİŞİMİ

5G; 4G'den tamamen daha hızlı ve stabil bir versiyon olarak hizmete sunulacak. 5G’de mobilde 10, Wi-Fi'de ise 20 Gbps’e yükselerek 20 katı hıza kadar oluşan bir internet sunulacak. Ayrıca bu hız, saniyeler içerisinde bir veri indirmenize de olanak verecek.

2020 YILINA KADAR HİZMETE SUNULACAK

Bu yeni teknolojinin 2019 ve 2020 yılında arasında 5G telefonları ile birlikte piyasaya sunması bekleniyor.