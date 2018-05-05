5'inci Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başladı

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde gerçekleştirilen festivalin açılış töreni Frankfurt Gallus Tiyatro’da yapıldı.
TÜRK TOPLUMUNUN TİYATRO GELENEĞİ
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türk toplumunun yaklaşık 50 yıldır yaşamın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.
Türklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Burak Karartı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin beşinci yılına erişmesinin bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi