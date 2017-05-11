5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olay, yoldan geçenlerin yüreklerine ağzına getirdi. Şehrin yaya ve araç trafiği açısından en hareketli noktalarından biri olan İnönü Caddesi'nden geçenler, 9 katlı otelin 5'inci kat penceresinden erkek çocuğun sarktığını gördü.

Panik halinde bağrışanlar, kısa sürede organize olup, isminin Harun olduğu öğrenilen çocuğun düşme ihtimaline karşı, kaldırımda toplanıp, halı açtı. Bir taraftan yardım isteyen bu kişiler, çocuğa da "Harun düşme, dikkat et, sıkı tutun" diye seslendi.

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OĞLUUNU BIRAKIP ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİ

Olay sırasında otel odasında oğlunu yalnız bırakıp, alışveriş için dışarıya çıktığı öğrenilen ismini söylemeyen anne de kalabalığı görüp, yukarıya baktığında şok yaşadı. Oğlunun pencereden sarkıp, bir eliyle tutunmaya çalıştığını gören genç anne, baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen çocuk, odaya giren otel görevlileri tarafından çekilip kurtarıldı. Ölümün eşiğinden dönen oğlu ile otelin lobisinde buluşan genç kadın, çocuğun yanaklarını, başını ve ayaklarını öperek hem onu hem kendisini teselli etmeye çalıştı.















