taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5842
EURO
3,9015
ALTIN
140,69
PETR
50,4000

5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

Adana'da annesiyle kaldığı 9 katlı otelin 5'inci kattaki odasının penceresinden sarkan 5 yaşlarındaki erkek çocuğu, korku dolu anlar yaşattı

11.05.2017 - 06:14
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olay, yoldan geçenlerin yüreklerine ağzına getirdi. Şehrin yaya ve araç trafiği açısından en hareketli noktalarından biri olan İnönü Caddesi'nden geçenler, 9 katlı otelin 5'inci kat penceresinden erkek çocuğun sarktığını gördü.

Panik halinde bağrışanlar, kısa sürede organize olup, isminin Harun olduğu öğrenilen çocuğun düşme ihtimaline karşı, kaldırımda toplanıp, halı açtı. Bir taraftan yardım isteyen bu kişiler, çocuğa da "Harun düşme, dikkat et, sıkı tutun" diye seslendi.

Adana'da 5 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi

5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

OĞLUUNU BIRAKIP ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİ

Olay sırasında otel odasında oğlunu yalnız bırakıp, alışveriş için dışarıya çıktığı öğrenilen ismini söylemeyen anne de kalabalığı görüp, yukarıya baktığında şok yaşadı. Oğlunun pencereden sarkıp, bir eliyle tutunmaya çalıştığını gören genç anne, baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen çocuk, odaya giren otel görevlileri tarafından çekilip kurtarıldı. Ölümün eşiğinden dönen oğlu ile otelin lobisinde buluşan genç kadın, çocuğun yanaklarını, başını ve ayaklarını öperek hem onu hem kendisini teselli etmeye çalıştı.

5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

5'inci kat penceresinden sarkan çocuk son anda kurtarıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

25
Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde servet unuttu

Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde servet unuttu

21
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

18
ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

9
Yunan oyuncu Mary Tsoni evinde ölü bulundu

Yunan oyuncu Mary Tsoni evinde ölü bulundu

3
Abdullah Avcı ve oyuncuları defileye katıldı

Abdullah Avcı ve oyuncuları defileye katıldı

3
Hollande'ın emekli maaşı belli oldu

Hollande'ın emekli maaşı belli oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM