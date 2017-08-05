6 ayda İstanbul'a gelen turist sayısı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından Ocak-Haziran döneminde kente gelen yabancı sayısı geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 1 azaldı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre gelen yabancı sayısı ise yüzde 17 arttı.

4 MİLYON 385 BİN 153 TURİST

Ocak-Haziran döneminde İstanbul'a 4 milyon 385 bin 153 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre hava yolu ile geliş yüzde 0,7, deniz yolu ile geliş yüzde 65,3 azalırken, hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 20'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

İLK SIRADA ALMANLAR VAR

Yılın ilk yarısında İstanbul'a gelenlerin milliyetlerine bakıldığında ilk sırayı yüzde 9,2 ile Almanlar aldı.

Almanları, İranlılar yüzde 7,7, Ruslar yüzde 4,6, Suudi Arabistanlılar yüzde 4,3, Iraklılar yüzde 4,2, İngilizler yüzde 3,5, Ukraynalılar yüzde 3,4, Fransızlar yüzde 3,3, Amerikalılar yüzde 2,9, Hollandalılar yüzde 2,5, Kuveytliler yüzde 2,1, Türkmenler yüzde 2,1, Azerbaycanlılar yüzde 2,1, Çinliler yüzde 2 ve Cezayirliler yüzde 1,8 ile izledi.

Son 3 yılda Ocak-Haziran döneminde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısına bakıldığında geçen yıla oranla yüzde 22 artış görüldü. 2011'den bu yana kente gelen yabancı ziyaretçiler içerisinde Arap ülkelerinden gelenlerin oranı yüzde 11'den yüzde 22'ye yükseldi.

TOPARLANMA SÜRECEK

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl birçok nedenden dolayı gelen ziyaretçi sayısında yaşanan düşüşün ardından 2017'de toparlanma gerçekleştiğine işaret ederek, "Nisan ve haziran aylarında önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 17'lik artış sağlanmış, diğer aylar önceki yıla göre azalmış olduğundan toplamda yani ilk 6 ay sonunda geçen yıla göre gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 1 azalma ortaya çıkmıştır. Yılın ikinci yarısında da toparlanmanın süreceği ve bu yılın, önceki yıla göre artışla biteceği beklentileri yüksektir." dedi.

Güçlü bir sektör olan turizmin güvene dayalı olması nedeniyle krizlerden çok kolay etkilenebildiğini dile getiren Yılmaz, etkilerin aza indirgenmesinin önemli yollarını, "destinasyon olarak içinde birçok turizm çeşidinin bulunmasını sağlamak" ve "çok çeşitli geliş noktalarından ziyaretçi alabilmek" şeklinde sıraladı.

EN ÇOK GELEN İLK 5 MİLLİYET

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçileri milliyetlerine göre incelendiğinde, 206 farklı ülkeden geliş olduğunu kaydeden Yılmaz, "En çok gelen ilk 5 milliyet 2005'te Almanya-Rusya-Fransa-İngiltere-ABD iken, 2017'de Almanya-İran-Rusya-Suudi Arabistan-Irak ilk 5 sırada yer almıştır. Yine raporumuzda yer alan diğer bir bilgiyi örnek verirsek, Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin İstanbul'a gelen tüm ziyaretçiler içerisindeki oranı 2007'de yüzde 6,9 iken 2017'de yüzde 22,1'dir." diye konuştu.