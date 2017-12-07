Başbakan Yıldırım yurda döndü

Başbakan Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak saat 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı havalimanında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da ​Türkiye'ye geldi.