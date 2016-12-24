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6 bin 160 baklava dilimiyle rekor

Gaziantep'te, 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı yaptığı 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

DHA | 24.12.2016 - 20:27
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle 750 kilo ve 6 bin 160 adet gerçek baklava dilimiyle 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekor'u denemesi yapıldı.

6 bin 160 baklava dilimiyle rekor

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN DE KATILDI

Gaziantep'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, yapılan rekor denemesine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ile Guinness temsilcisi Prof. Dr Orhan Kural katıldı.

6 bin 160 baklava dilimiyle rekor

ÇİNGENE KIZ MOZAİĞİ ŞEKLİNDE DİZİLDİ

Bir baklava firmasının sponsor olduğu rekor denemesi Ressam Mustafa Bencan'ın koordinatörlüğünde 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından yapıldı. 5 gün süren çalışmada, gıda boyası ile renklendirilen baklava dilimleri 39.5 metre kare alana, kentin simgesi olan 'Çingene Kız' mozaiği şeklinde dizildi.

6 bin 160 baklava dilimiyle rekor

'40 Kattaki Tarih' ismi verilen mozaiğe son baklava dilimlerini yerleştiren Fatma Şahin, 2016 yılının acılarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, "2016'nın sonundayız çok acı bir yıl geçirdik. Hepimizin canı çok yandı, yüreğimiz, ciğerimiz çok yandı. İşte bu Zeugma kızının o gözlerindeki çekim gücüyle tatlıyı birleştirdiğimizde bir şey söylüyoruz; tatlı yiyelim tatlı konuşalım. 2017 yılı huzur yılı barış yılı olsun. Kan gözyaşı, savaş istemiyoruz. Bu Çingene kızının gözlerinde bu tatlıyı birleştiren bütün ressamlarımıza sanat severlere teşekkür ediyorum" dedi.

6 bin 160 baklava dilimiyle rekor

Rekor denemesine sponsor olan baklavacı Levent Aktaş ise baklavayı sadece tadıyla değil, başka şekilde de değerlendirilebileceğini gösterdiklerini belirterek, "6 bin 160 baklava dilimi, baklavalarda gıda boyası kullandık. 39.5 metre kare ebadında bir alanda yaptık. Rekorumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

6 bin 160 baklava dilimiyle rekor

Konuşmaların ardından yapılan mozaik, Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında, 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

 

 

 











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