6 bin 846 Afgan ülkesine gönderildi

İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan binlerce Afgan'ın ülkelerine dönmeleri sağlandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ülkeden çıkarılan Afganistanlı göçmenlerins ayısını 6 bin 846 olarak duyurdu.





ERZURUM, AĞRI VE İZMİR'DEN KABİL'E GÖNDERİLDİLER

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye'yi umut olarak görerek İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde kolluk birimlerince yakalandığını belirtildi.

PARMAK İZİ KAYITLARI ALINDI

Yaşanan akınların önlenmesi amacıyla gerekli idari kararlar ve parmak izi kayıtları alınarak işlemleri tamamlanan ve seyahat belgeleri temin edilen Afganistan uyruklu 6 bin 846 düzensiz göçmenin Erzurum, Ağrı ve İzmir'den Kabil'e düzenlenen 9 charter seferine ek olarak tarifeli uçuşlarla ülkelerine dönüşlerinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde planlanan 4 charter seferiyle Afgan göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sürdürüleceği de kaydedildi.