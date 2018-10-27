taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

6. Boğaziçi Film Festivali başladı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, 6. Boğaziçi Film Festivali dün sanatseverlere kapılarını açtı.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, 6. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış programı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale destek vermekten onur duyduklarını ve gelecek yıllarda da etkinliği desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

6. Boğaziçi Film Festivali başladı

"SİNEMADA KENDİMİZİ GÖRÜYORUZ"

İlk kez sinema gösteriminin Beyoğlu Yeşilçam'da yapıldığını belirten Ahmet Misbah Demircan, "O zaman televizyonlar yok, sinemalar yan yana. İnsanlar dünyayı buradan tanıyor. Sinema dediğiniz şey, aslında kendimizi beyaz perdede gördüğümüz halimiz. Oradan kendimizi, kültürümüzü, başka sosyal hayatları tanıyoruz." dedi.

3 EKİM'DE SON BULACAK

Festival, 3 Kasım'da sona erecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

470
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

30
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

158
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

15
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

42
ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

27
Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM