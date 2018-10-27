6. Boğaziçi Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, 6. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış programı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale destek vermekten onur duyduklarını ve gelecek yıllarda da etkinliği desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"SİNEMADA KENDİMİZİ GÖRÜYORUZ"

İlk kez sinema gösteriminin Beyoğlu Yeşilçam'da yapıldığını belirten Ahmet Misbah Demircan, "O zaman televizyonlar yok, sinemalar yan yana. İnsanlar dünyayı buradan tanıyor. Sinema dediğiniz şey, aslında kendimizi beyaz perdede gördüğümüz halimiz. Oradan kendimizi, kültürümüzü, başka sosyal hayatları tanıyoruz." dedi.

3 EKİM'DE SON BULACAK

Festival, 3 Kasım'da sona erecek.