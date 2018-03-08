6 evi soyan hırsız jandarma tarafından yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 6 evde girip eşyaları çalan soyguncu, kaçarken jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

HIRISIZ FARKLI SUÇLARDAN ARAMASI VARDI

O.S. isimli şahsın ayrıca bina içinden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma gibi suçlardan da arandığı tespit edildi.

Zanlının dikkat çekmemek için hırsızlık malları taşımak için kullandığı aracın arkasına 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile Türk bayrağının fotoğrafını yapıştırdığı dikkatlerden kaçmadı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak Ferizli kapalı Cezaevine gönderildi.