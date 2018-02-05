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6 göçmeni yaralayan ırkçı saldırgan tutuklandı

İtalya'nın Macerata kentinde gerçekleştirdiği ırkçı saldırıda 6 göçmen Afrikalının yaralanmasına sebep olan Luca Traini, cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 08:57..
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Luca Traini'nin "ırkçılık maksadıyla ağırlaştırılmış katliam" ve "kötüye kullanmak üzere silah taşıma" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Irkçı saldırganın polise verdiği ifade ise "Arabadaydım ve spor salonuna gidiyordum. Radyoda birçok defa Pamela'nın (İtalya'da birkaç gün önce 29 yaşındaki Nijeryalı uyuşturucu satıcısı Innocent Oseghale tarafından öldürülen 18 yaşındaki genç kız Pamela Mastropietro) hikayesini duydum ve geri döndüm. Torpidoyu açıp silahımı aldım" dediği belirtildi.

FAŞİZME VE NAZİZME DAYALI BİR GEÇMİŞE SAHİP

Konuyla iligli açıklama yapan İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, "Çok açık bir şekilde Faşizme ve Nazizme dayalı bir aşırı sağ geçmişe sahip" ifadelerini kullandı.

6 göçmeni yaralayan ırkçı saldırgan tutuklandı

Ayrıca Traini'nin annesinin evinde arama yapan polis, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli kitabı, üzerinde "Kelt haçı" bulunan bir bayrak ile aşırı sağa ilişkin diğer bazı yayınları ele geçirdi.

SALDIRIDAN SONRA NAZİ SELAMI VERMİŞTİ

Macerata şehir merkezinde meydana gelen olayda, Luca Traini adlı ırkçı saldırgan aracından sokağa ateş açmıştı. Özellikle Afrikalıları hedef alan 28 yaşındaki saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı.

Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.

6 göçmeni yaralayan ırkçı saldırgan tutuklandı

Traini'nin ırkçı saldırısında yaşları 21 ile 33 arasında değişen 2'sinin durumu ciddi olmak üzere 5'i erkek 1'i kadın toplam 6 kişi yaralanmıştı. Yaralıların kökeni Mali, Nijerya ve Gana olarak açıklanmıştı.

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