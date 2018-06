6 Haziran 1944: Normandiya Çıkarması

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tarihler 6 Haziran 1944’ü gösterdiğinde, Amerikan müttefikleri imkânsızı başararak, Nazi Almanya’sının işgali altındaki Fransa’nın batı ucundaki Normandiya bölgesine asker çıkarıyor, büyük savaşın sonunu belirleyecek tarihi dönüm noktası yaşanıyordu. Normandiya suları, unutulmayan her anıyla tarihin en kanlı muharebesine sahne oluyordu.

SAVAŞIN GİDİŞATI

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesine bir yıl kala durum Almanlar aleyhine oldukça kötü bir biçimde işliyordu. Üç tarafı düşman kuvvetlerce sarılan Almanya, yine de zamanına göre sahip olduğu ileri jet uçaklarını, sessiz elektrikli denizaltıları savaşa sokma hazırlığı içindeydi ve bu durum düşmanı korkutuyordu.

ALMANYA’NIN GERGİN BEKLEYİŞİ

Almanya birliklerini denizden çıkarak alt etmek büyük bir çılgınlıktı. 1941’de jet motoru yapmış adamların nasıl bir taarruzu olabileceğini siz düşünün. Bir saldırı bekleyen Almanya gözünü işgal altında tuttuğu Fransa’nın dört bir yanına sarmış, kara kara düşmanın nereden geleceğini düşünüyordu.

NEDEN NORMANDİYA SAHİLİ?

Hitler hazırlıklarını yapmıştır; kumsala mayın döşemiş, kilometrelerce sahili kuşatmış, bekliyordu. Almanya da tıpkı düşman gibi çıkarmanın nerelerden yapılacağını biliyordu. Binlerce askeri karaya çıkarabilecekleri bütün uygun sahilleri tuzaklarla donatmıştı. İşte Normandiya bu yüzden seçilmişti; akla gelecek en son ve en zor çıkarma yapılacak yerdi.

132 BİN BOTLA BÜYÜK ÇIKARMA BAŞLADI

5 Haziran 1944 sabahına karşı 39 tümen müttefik askeri işgalde hazır bekliyordu. 6 Haziran sabahı çıkarmaya start verildi. Çıkarma başladığında 132 bin kişi botlarla sahile çıkmış, 24 bini de havadan atılmıştı. Bu, halen tarihte bir araya gelmiş en büyük amfibi operasyon gücüydü.

BAŞARILI OLDULAR

Çıkarma başladı; ilk gün fırtınadan dolayı daha gemilerinde serseme dönen müttefik askerleri kumsalda Alman savunması karşısında bir hayli kayıp da verdiler. Bu çıkartma bin uçak ve dört bin çıkartma gemisi ile başladı. Önemli kayıplara rağmen çıkartma başarılı oldu ve Fransa'nın güneyinden gelen birliklerle 26 Ağustos'ta Paris'te birleşerek, Alman işgali altındaki kent kurtarıldı.

TEK BİR NAZİ ASKERİ BIRAKMADILAR

Eylül ayının sonunda Fransa ve Belçika'da savaşan Alman askeri kalmamıştı. Nazi Almanya’sı doğu cephesinde bir daha başarılı olamadı.

GENERAL PATTON’UN UNUTULMAYAN KONUŞMASI

Sizlere, tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Normandiya çıkarmasından önce, Amerikan General George Patton’un askerlerine yaptığı tarihi konuşma şöyleydi; Disiplin delisi General’in ağzı biraz bozuk…

''BEYLER, AMERİKA SAVAŞI SEVER''

‘’Beyler, Amerika’nın savaş istemediğine dair duyduğunuz her şey zıvanadan ibaret. Amerika savaşı sever, her zaman kazanmak için oynar. Gerçek kahraman, korksa bile savaşan adamdır. Bazıları korkularını bir dakika içinde ateş altında tutuyorlar; diğerleri bir saat alır; bazıları için günler alır ama gerçek bir erkek, ölüm korkusunun, onun şerefini, görev anlayışını, ülkesine ve erkekliğine karşı koymasına asla izin vermez.. Bu, ordudaki her şey gibi, kesin bir amacımız vardır. Bu amaç, emirlere anında itaat etmek ve sürekli uyanıklık kalmayı sürdürmek!''

''HİTLER'İ BİZZAT KENDİM VURACAĞIM''

''Hayatta kalmayı umarsa bir adam her zaman uyanık olmalı. Sicilya'da bir yerlerde dört yüz adet düzgünce işaretlenmiş mezar var, çünkü bir adam uyumak için gitti. Bu mezarlarda Almanlar var. Biz piçleri uykuda yakaladık çünkü! Yine, düşmanın içinden, klozet borusundan bokun geçtiği gibi geçeceğiz! Almanlar bitsin sıra pembe sıçan Japonlara gelecek! Karşılarına çıkacağımız ahmaklara acıyorum. Ne kadar hızlı haklarından gelirsek, eve o kadar hızlı döneriz. Ve Berlin’e gittiğimizde, o kalpazan Hitler’i bizzat kendim vuracağım! Nasıl hissettiğimi biliyorsunuz, sizi her zaman komuta etmekten gurur duyacağım.’’