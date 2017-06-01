6 il için kamulaştırma kararı

İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Amasya ve Kırklareli'de bazı taşınmazlar çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bazı taşınmazların Mimar Sinan Meydan Projesi kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI

Diyarbakır'ın Kulp, Bingöl'ün Solhan, Kırklareli'nin Vize ilçeleri ile Muş ve Amasya merkezlerinde tesis edilecek santrallerin yapımı amacıyla bazı taşınmazların da Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 1 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı.