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6 ilde ByLock kullanan 12 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün gizli haberleşme programına kullananlara yönelik düzenlenen operasyonlar yurt genelinde devam ediyor.

27.07.2017 - 10:08
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BYL

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bayburt, Ankara, Ağrı, Eskişehir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

TEK TEK GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda Bayburt'ta 4, diğer illerde ise birer kişi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANLARI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütü şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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