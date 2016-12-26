6 ilde okullara kar tatili

MEB'in yaptığı açıklamaya göre 26 Aralık Pazartesi günü bir çok ilde okullar tatil edildi. Peki asıl merak uyandıran İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu gibi illerde okullar tatil mi? Bu soruların cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

KARAMAN

Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

HAKKARİ

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi. Yüksekova İlçesi’nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitimveren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının etkisini arttırdığı belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tatil kararı alındığı kaydedilen açıklamada, "İl merkezi, ilçeler ve köylerde 26 Aralık 2016 günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.