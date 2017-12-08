6 ilde uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin 5 Nisan ve 17 Haziran tarihleri arasında yaptıkları ve 2 ton 844 kilo esrar ele geçirdikleri operasyonlarda yakalanan 19 kişiden alınan ifadeler ile yapılan çalışmalar doğrultusunda, uyuşturucu temini, nakli ve pazarlaması yapan 44 şüpheli daha belirlendi.

6 İLDE OPERASYON

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır’da 23, Batman’da 10, Şanlıurfa’da 5, Konya, Gaziantep ve Mersin’de 2’şer olmak üzere 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 6 ilde 44 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın yönettiği, Terörle Mücadele ve Özel Harekat polislerinin de yer aldığı helikopter destekli operasyona 485 polis katıldı. Operasyonda, bazı şüphelilerin ikametlerinin kapıları koçbaşı ve balyozlarla kırıldı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.