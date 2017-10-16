taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6439
EURO
4,3002
ALTIN
152,65
PETR
57,7500

İşsizlik rakamları açıklandı

Haziran ayında yüzde 10,2 olan işsizlik rakamları Temmuz ayında yüzde 10,7'ye yükseldi.

16.10.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi

işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2017'ye ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2017 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı haftaya yükselişle başladı
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251, Cumhuriyet altını 1.022 liradan satılıyor. Altının gramı ise 152,7 liradan işlem görüyor.
Dolar haftaya yatay başladı
Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 3,64 seviyesinden işlem görüyor.
Petrol fiyatları gerginlikler nedeniyle arttı
Petrol fiyatları Irak'taki çatışmalar ve İran ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle Brent petrolünün fiyatı 57.8 dolara yükseldi.
İstanbul'da minibüsçülük yapmak zorlaşıyor
İstanbul trafiğine çıkan minibüs şoförlerine yönelik yapılan denetimler artırılırken, eğitimden geçemeyen kişiler şoför olamayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

68
Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

160
Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma

Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma

110
PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

83
Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

95
Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

70
Trump'ın sözleri Ahmedinejad'ı kızdırdı

Trump'ın sözleri Ahmedinejad'ı kızdırdı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM