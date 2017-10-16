İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2017'ye ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2017 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.