6 kilogramlık turp şaşkına çevirdi

Osmani'ye yaşayan bir manavın tezgahındaki turp görenleri şaşırttı. Semtin ilgi odağı olan turp tam 6 kilo 300 gram geliyor.

"NORMALDE 50 GRAM İLE YARIM KİLO ARASI DEĞİŞİR"

25 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu ifade eden manav Mehmet Erdoğan, “Bizim buranın turpları Kadirli’den gelir. Kadirlimizin turpu dünya genelinde meşhurdur. 25 yıldır ilk defa böyle büyük bir turpla karşılaşıyorum. Genelde bize ulaşan turpların gramajları 50 gram ile yarım kilo arasında değişirken, Kadirli’den bir arkadaş tarafından bize ulaştırılan 6 kilo 380 gram gelen turptan dolayı şaşkınız. Vatandaşlar da şaşkın, onlar da gördüğü zaman bu nedir, nereden geldi diyor” dedi.

6 kilo 380 gramlık turp görenleri şaşırttı VİDEO