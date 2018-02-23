taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.841
USD
3,7834
EURO
4,6687
ALTIN
162,08
PETR
66,2300

6 kilogramlık turp şaşkına çevirdi

Osmaniye’de bir manav tezgahındaki 6 kilo 380 gramlık dev turp görenleri şaşırttı.

İHA | 23.02.2018 - 00:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Osmani'ye yaşayan bir manavın tezgahındaki turp görenleri şaşırttı. Semtin ilgi odağı olan turp tam 6 kilo 300 gram geliyor.

"NORMALDE 50 GRAM İLE YARIM KİLO ARASI DEĞİŞİR"

25 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu ifade eden manav Mehmet Erdoğan, “Bizim buranın turpları Kadirli’den gelir. Kadirlimizin turpu dünya genelinde meşhurdur. 25 yıldır ilk defa böyle büyük bir turpla karşılaşıyorum. Genelde bize ulaşan turpların gramajları 50 gram ile yarım kilo arasında değişirken, Kadirli’den bir arkadaş tarafından bize ulaştırılan 6 kilo 380 gram gelen turptan dolayı şaşkınız. Vatandaşlar da şaşkın, onlar da gördüğü zaman bu nedir, nereden geldi diyor” dedi.

6 kilo 380 gramlık turp görenleri şaşırttı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Volkan Konak sahnedeyken ateş açan şüpheli tutuklandı
Ataşehir'de Volkan Konak'ın çıktığı eğlence mekanında silahlı kavga çıkarten şüpheli tutuklandı.
Bisiklet kullanan yaşlı adama minibüs çarptı
Düzce'de bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Parmağı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
Denizli Merkezefendi'de 4. sınıf öğrencisi A.B.T parmağını akıllı tahtaya sıkıştırdı. Şanssız anlar yaşayan öğrenciyi itfaiye kurtardı.
Hırsızlık yapan Suriyeli kadının çocuğu annesinden utandı
İzmir Menderes'te Suriyeli bir kadın giyim mağazasından hırsızlık yaparken çocuğu annesinden utanıp yüzünü kapadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

248
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

65
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya 'Mesnetsiz karar' cevabı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya 'Mesnetsiz karar' cevabı

14
Volkan Konak sahnedeyken ateş açan şüpheli tutuklandı

Volkan Konak sahnedeyken ateş açan şüpheli tutuklandı

2
6 kilogramlık turp şaşkına çevirdi

6 kilogramlık turp şaşkına çevirdi

7
Rus taraftarlar İspanya'da bir polisi öldürdü

Rus taraftarlar İspanya'da bir polisi öldürdü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM