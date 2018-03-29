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6 kişinin ölümüne neden olan sürücü Gürcistan'a kaçtı

Kayseri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı öğrenildi.

AA | 29.03.2018 - 22:28..
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Kayseri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın otoparkında bulundu. Araç sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi.

6 kişinin ölümüne neden olan sürücü Gürcistan'a kaçtı

ARAÇ PARK HALİNDE BULUNDU

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit ettiği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı.

İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi.

Ekipler söz konusu otomobili bir binanın otoparkında buldu. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi.

A.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

6 kişinin ölümüne neden olan sürücü Gürcistan'a kaçtı

AMBULANSI SIKIŞTIRMIŞTI

İstanbul'dan Tunceli'ye cenaze götüren ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada sürücü Mustafa Üzüm ile araçta bulunan Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti.

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