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6 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

Ankara'da, kendilerini 'hakim, savcı, polis' olarak tanıtarak ağına düşürdükleri kişileri dolandıran organize suç örgütü, düzenlenen operasyonla çökertildi.

DHA | 09.03.2018 - 17:18..
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6 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

Şebekenin dolandırdığı kişilerden gelen yoğun ihbar üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Musa Yücel'in talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlardan alınan ifadeler doğrultusunda yapılan teknik takip neticesinde dolandırıcıların birbirlerini tanıdıkları ve organize bir şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Şebekenin kurbanlarını Ankara'da seçtikleri, dolandırıcılık sonucu elde ettikleri paraları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki şüphelilere götürdükleri tespit edildi.

GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR

Teknik takip sonucu şebeke üyelerinin iş bölümü yaptıkları, vatandaşı arayan kişilere 'Konuşmacı', paraları teslim alan kişilere 'Eldenci' adı verildiği ortaya çıktı. Toplanan paraların da aynı kişiler tarafından Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesine götürdükleri belirlindi.

ŞORUŞTURMA SIRASINDA 13 GÖZALTI

Soruşturma sürerken Ankara'da 13 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Şanlıurfa'da oldukları tespit edilen 9 şüpheli ve Ankara'da olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında bu sabah gözaltı kararı çıkartıldı.

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