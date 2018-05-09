6. Ulusal Yayın Kongresi düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının geçen yıl düzenlediği 3. Milli Kültür Şurası'nda toplanması kararlaştırılan 6. Ulusal Yayın Kongresi yayıncılık sektörünü bir araya getirecek.

SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yayıncılık sektörünün sorunlarının masaya yatırılması amacıyla düzenlenen kongre, yarın Afyonkarahisar'da başlayacak.

SEKTÖRÜN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Sektörün geleceğine yönelik yol haritasının belirleneceği kongre, bugüne kadar bu alana yön veren 5 ulusal yayın kongresinin devamı olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'un başkanlığındaki yayıncı ve yazar meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan ulusal yürütme kurulunun öncülüğünde organize edilen 6. Ulusal Yayın Kongresi"nde 250 üye, 12 farklı komisyonda sektörün gelecek yıllardaki büyüme ivmesini belirleyecek.

Bakanlığın geçen yıl düzenlediği 3. Milli Kültür Şurası'nda alınan kararla toplanması kararlaştırılan kongre için 24 komisyon raportörünün gerçekleştirdiği 20 ön hazırlık toplantısında çalışma raporları tamamlandı.