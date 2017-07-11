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6 villayı soyduktan sonra plajda yakalandılar

Marmaris’te hırsızlık olaylarının artmasıyla kurulan özel tim, şüphelileri şezlongda güneşlenirken buldu.

11.07.2017 - 17:27
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Marmaris merkezindeki lüks villalarda son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

12 kişilik özel ekip oluşturulup, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki MOBESE kameraları, 53 ayrı işyeri ve binaya ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca, gündüz ve gece ilçe merkezi ile çevresindeki tüm sokak ve caddelerde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

KENDİLERİNE TURİST GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

Yapılan çalışmalar neticesinde, villalardaki hırsızlıkları kendilerine turist görünümü veren Filiz K. ve Meryem K.'nin yaptığı belirlendi.

Polis, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki plajlarda tek tek iki şüpheli kadını aradı.

6 villayı soyduktan sonra plajda yakalandılar

Filiz K. ve Meryem K., dün öğlen saatlerinde lüks villaların yakınındaki Uzunyalı Mevkisi'ndeki bir otelin plajında şezlongda güneşlenirken yakalandı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SAHTE KİMLİK DÜZENLEDİLER

Antalya ile ilçeleri Kemer, Alanya, Kaş ve  Çorum'un Sungurlu ilçesinde karıştıkları hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Filiz K.'nin üzerinden 'Fikriye Solmaz', Meryem K.'nin üzerinden ise 'Ayşe Cumra' adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Polis, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen iki şüphelinin parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından Marmaris'te son 10 gün içinde meydana gelen villalardaki hırsızlık olaylarından 6'sının faili olduklarını belirledi.

6 villayı soyduktan sonra plajda yakalandılar

İki şüpheliden Filiz K.'nin 21 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı ve cezaevi firarisi olduğu, Meryem K.'nin ise 16 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydının, hakkında da kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

6 villayı soyduktan sonra plajda yakalandılar

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