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6 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlıyı linç için adliyede toplanan kalabalık, güçlükle yatıştırıldı.

İHA | 02.07.2018 - 10:13..
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Develi ilçesinde dün meydana gelen olayda, 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen H.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

6 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs tutuklandı

ADLİYE BİNASININ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Olayın duyulması sonrasında ilçe sakinlerinden bir grup insan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve adliye binası önünde toplandı.

Zanlı H.D. hakkındaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Bu sırada toplanan kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÖFKELİ KALABALIK YATIŞTIRILDI

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, öfkeli kalabalığı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Vali ve Emniyet Müdürünün uzun uğraşları sonucunda kalabalık yatıştırılırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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