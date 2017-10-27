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6 yaşındaki İranlı kız çocuğu otel havuzunda boğuldu

Antalya'da bir otelde tatillerini yapan İranlı ailenin çocuğu Parya, yetişkin havuzuna düşerek aşırı su yutması nedeniyle hayatını kaybetti.

27.10.2017 - 12:34
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İran'ın başkenti Tahran'da oturan baba Majıd Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce, beraberinde eşi ve kızı Parya ile tatillerini geçirmek için Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Kundu bölgesinde bulunan beş yıldızlı bir oteline geldi.

6 yaşındaki İranlı kız çocuğu otel havuzunda boğuldu

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tatil sırasında çiftin kızı Parya, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü. Bir süre havuzda kalan küçük kız, otelde bulunan görevliler ve müşteriler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Aşırı su yuttuğu belirtilen Parya, 4 günlük tedavi sürecinin ardından dün akşam saatlerinde, yaşamını yitirdi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Parya'nın cenazesinin, İran'a gönderileceği belirtildi.

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