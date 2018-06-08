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6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan anne için suç duyurusu

Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğa öz annesi tarafından uygulanan şiddet ve işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, boşanma davası aştığı eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA | 08.06.2018 - 15:09..
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Osmaniye’de daha önce eşi tarafından bıçaklanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mehmet A. eşi Seda A.'dan boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Boşanma davaları devam eden çiftin çocukları 6 yaşındaki D’ye de öz annesi tarafından şiddet uygulanıp işkenceye maruz kaldığı haberini alan Mehmet A. ayrı yaşadığı eşi Seda A.'nın yaşadığı eve gitti.

Eşi tarafından 6 yaşındaki oğluna uygulanan şiddet ve işkenceye tanık olan baba Mehmet A., o anları ise cep telefonuyla kaydetti. 29 yaşındaki Mehmet A. eşinin ceza alması için savcılığa başvurdu.

6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan anne için suç duyurusu


"BU KADINDAN HER ŞEY BEKLENİR"

6 yaşındaki oğlunun annesinin elinden kurtarılmasını isteyen Mehmet A., "Eşim daha önce beni karnımdan bıçakladı. İki gün yoğun bakımda kaldım. Mahkemeye başvurdum. 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak cezası ertelendi. Çocuğum hala şiddete maruz kalmakta. Daha önce çocuğum bir çok kez hastanelik oldu anne şiddetinden dolayı. Bu kadından her şey beklenir. Çocuğumun hayatından dahi endişe ediyorum. Daha önce çocuğumu tekmeleye tekmeleye bayılttı. Allah rızası için yetkilikler yardım etsin." şeklinde konuştu.

6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan anne VİDEO


6 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan anne için suç duyurusu


"MEĞER ANNE DAYAĞINA MARUZ KALIYORMUŞ"

Mehmet A.'nın babası Abdurrahman A. ise, "Torunumu bazen eli yüzü mor şekilde görüyordum. Hep soruyordum bu çocuğa ne oluyor diye. Parkta oynarken düşüyor filan diyorlardı. Meğer anne dayağına maruz kalıyormuş. Ben sonradan öğrendim." dedi.

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