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60 asker FETÖ'den gözaltına alındı

32 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 60 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

07.06.2017 - 10:24
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından askere yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan subayların ifadeleri doğrultusunda  64'ü subay 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 70 askerden 60'ı  'Anayasa'yı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında çoğunluğu teğmen ve üsteğmen olmak üzere pilot, jandarma, tabip subay, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subayların olduğu belirtildi.

Operasyonun devam ettiği, şüphelilerin evlerinde ve çalıştığı birimlerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

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